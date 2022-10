Promocja na bilety PKP. Na jesień milion tańszych biletów

Pula miliona biletów w ramach oferty Promo ma zachęcić Polaków do częstszego podróżowania pociągami. Przewoźnik poinformował, że tylko we wrześniu z usług PKP Intercity skorzystało ponad 4,8 mln klientów. Jest to duży wzrost w porównaniu do zeszłego roku, gdy łączna liczba pasażerów wyniosła 3,5 mln.