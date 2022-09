"Polacy wyrzucani z 1. klasy". Jest możliwe wyjaśnienie

Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania w Opolu posłużył się m.in. kolejową przypowieścią. - Polscy eurodeputowani jadą w niemieckim pociągu w pierwszej klasie, dosiada się Niemiec, orientuje się, że to Polacy, wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił. Bo jak to: Polacy jadą w pierwszej klasie? To jest część świadomości tego narodu i musimy z tym skończyć – powiedział prezes PiS.