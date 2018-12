Prokuratura zajmie się Macierewiczem. Sprawdzi, czy nie blokował publikacji na swój temat

Prokuratura wszczęła postępowanie, w którym zbada, czy były szef MON Antoni Macierewicz nie nadużył uprawnień i nie próbował zablokować publikacji swojej biografii. W tej sprawie śledczy przesłuchają byłego ministra oraz jego współpracowników.

- W 2017 r. ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz doniósł do Prokuratury Wojskowej, że podejrzewa mnie o przestępstwo terrorystyczne z art. 224 Kodeksu Karnego i znieważenie organu konstytucyjnego, za który się najwyraźniej uznał, czyli złamanie art. 226 KK. To pierwsze przestępstwo miało polegać na rzekomym stosowaniu przemocy i gróźb bezprawnych wobec ministra - twierdzi autor książki "Macierewicz i jego tajemnice" Tomasz Piątek.

- Za nadużycie stanowiska w celu osiągnięcia korzyści osobistej - zastraszenia dziennikarza, żeby nie zajmował się jego rosyjskimi powiązaniami, grozi do 10 lat więzienia. To, co zrobił - straszenie mnie i innych dziennikarzy - rzuca na niego jeszcze gorsze światło niż to, w którym widzieliśmy go dotychczas. Tak nie postępuje człowiek niewinny - ocenia Piątek.