Prokuratura wraca do sprawy Tomasza Lisa

Prokuratura Krajowa poinformowała Wirtualną Polskę o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego w umorzonej sprawie dotyczącej zachowań Tomasza Lisa, byłego redaktora naczelnego "Newsweeka". Wskazuje, że dotychczas nie wyczerpano wszystkich możliwości dowodowych , co wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności.

O sprawie szeroko pisaliśmy w materiale pod tytułem "Złapał ją za twarz, przycisnął do ściany, pocałował. Ujawniamy ustalenia prokuratury w sprawie Tomasza Lisa" .

W obszernym uzasadnieniu do sprawy prokuratorka Edyta Dudzińska przyznała, że Tomasz Lis dopuszczał się wobec kobiet w redakcji zachowań, które "można ocenić jako naruszenia nietykalności cielesnej". To m.in. "łapanie za twarz", "przyciskanie do ściany" i "pocałowanie w policzek, mimo że kobieta próbowała się wyrwać", "wkładanie rąk w spodnie".