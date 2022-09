Prokuratura skierowała apelację od uniewinniającego wyroku wobec Magdaleny Adamowicz

"Prokurator w apelacji skierowanej do Sądu Okręgowego podkreślił, że długotrwałe rozpoznanie sprawy przez Sądy doprowadzi do przedawniania czynów zarzucanych Magdalenie A., co uniemożliwi pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z przepisami przestępstwa zarzucane Magdalenie A. przedawniają się odpowiednio 1 stycznia 2023 roku oraz 1 stycznia 2024 roku" - dodała PK.