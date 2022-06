Magdalena Adamowicz uniewinniona. Prokurator zapowiada apelację

- Oskarżona nie ma obowiązku dowodzenia czegokolwiek. Nie ma obowiązku, co oczywiste, dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Wydawać by się mogło, że oskarżyciel podejmie jakąś czynność zmierzającą do ustalenia źródła tych środków pieniężnych. Poza skupieniem się na tym by obalić twierdzenia, jakoby środki miały pochodzić z darowizn, oskarżyciel tą kwestią się nie zajął - stwierdziła.