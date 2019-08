Magdalena Adamowicz o "farmie trolli" w MS. "Nasza rodzina doświadczała hejtu i kłamstw przez lata. Skończyło się zabójstwem"

Magdalena Adamowicz zabrała głos ws. afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. "Dlaczego my Polacy pozwalamy rządzić TAKIM ludziom?!" - pyta europosłanka na Facebooku.

Sprawę skomentowała europosłanka Magdalena Adamowicz. "Manipulowanie faktami, obrażanie, wyszydzanie, kłamstwa i oszustwa, hejt i wulgaryzmy... tak, tego pełno w internecie. Ale kiedy robią to bezpośrednio, inspirują i finansują urzędnicy ministerstwa to wkraczamy do świata dyktatury, reżimu i najczarniejszych skojarzeń z historii" - czytamy w jej wpisie na Facebooku.