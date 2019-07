Poruszające słowa i łzy Magdaleny Adamowicz: Bałam się tutaj przyjść

- Kochanie, pół roku temu twoje serce przeszył nóż. Nie miałam odwagi tu przyjść, ale dziś jestem. Nie chcę, żebyś był tu sam - napisała Magdalena Adamowicz. Sześć miesięcy temu na Długim Targu w Gdańsku odbywał się finał WOŚP. Prezydent miasta Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika.

"Kochanie, pół roku temu odliczałeś od dziesięciu do jednego. Mówiłeś, że Gdańsk jest szczodry, że gdańszczanie są wielcy i dzielą się dobrem. Chwilę potem puściłeś 'Światełko do nieba'. Przez te sześć miesięcy do 13 stycznia nigdy nie byłam w tym miejscu. Bardzo bałam się tu przyjść, ale dzisiaj, właśnie teraz o 20.00 przyszłam tutaj" - mówi łamiącym się głosem Magdalena Adamowicz.