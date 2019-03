Prokuratura podjęła decyzję. Nie będzie ponownej ekshumacji ofiar w Jedwabnem

Prokuratura Krajowa uznała, że nie ma podstaw do wznowienia postępowania w sprawie mordu w Jedwabnem. Oznacza to, że nie będzie ponownej ekshumacji ofiar.



Informację o decyzji Prokuratury Krajowej jako pierwszy podał portal rmf24.pl. Jego reporter ustalił, że mimo deklaracji prezesa Instytutu pamięci Narodowej o gotowości przeprowadzenia ponownej ekshumacji ofiar zbrodni w Jedwabnem, prokuratorzy nie widzą obecnie do tego podstaw. Nie pojawiły się bowiem żadne nowe okoliczności, które umożliwiłyby wznowienie postępowania w tej sprawie.

Rzecznik prokuratury Ewa Bialik w rozmowie z rmf24.pl przypomniała, że pierwsze śledztwo w sprawie zbrodni w Jedwabnem zostało umorzone w czerwcu 2003 roku. Nie udało się wówczas znaleźć wystarczających dowodów, że brały w niej udział osoby, które nie zostały jeszcze za to osądzone. Postanowienie o umorzeniu jest prawomocne.

Z ustaleń IPN ws. Jedwabnego wynika, że zabito tam nie mniej niż 340 Żydów. Według IPN, mordu dokonała ok. 40-osobowa grupa polskiej ludności cywilnej, która miała w nim "rolę decydującą", ale inspiratorami byli Niemcy. "Co najmniej 300 osób "płci obojga w różnym wieku" spalono żywcem w stodole w Jedwabnem, a co najmniej 40 innych zabito wcześniej w nieustalony sposób, gdy Żydów gromadzono na rynku miasteczka" - przyjął IPN. Śledztwo zostało umorzone, bo nie wykryto innych żyjących sprawców zbrodni niż ci, których skazano po wojnie.