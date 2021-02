Prokuratura odpowiada na "strategię" Romana Giertycha. "Niedorzeczne twierdzenia"

Sprawa dotyczy śledztwa ws. wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł ze spółki Polnord. Jednym z zatrzymanych był Roman Giertych. Adwokat trafił do szpitala po tym, jak zasłabł podczas przeszukania jego domu przez agentów CBA. Jego obrońcy podkreślali wówczas, że przez to zarzuty, które zostały mu przedstawione, były nieskuteczne. Inaczej twierdziła prokuratura.