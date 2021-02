Roman Giertych wciąż na celowniku prokuratury. Śledczy tłumaczą swoje działania

Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie jest reakcją na publikację artykułu w "Gazecie Wyborczej", w którym ujawniono że prokuratura nie ujawniła obrońcom Giertycha, że zwróciła się do banków o dostęp do kont adwokata. Pełnomocnicy Romana Giertycha dowiedzieli się o tych działaniach prokuratury przypadkowo.

Roman Giertych prześwietlany. Prokuratura: nie musieliśmy informować

W oświadczeniu prokuratury czytamy, że zgodnie z prawem śledczy nie mieli obowiązku informować o działań podjętych w sprawie Giertycha. "Prokurator prowadzący postępowanie przeciwko Romanowi G. podejrzanemu o przywłaszczenie środków pieniężnych spółki giełdowej Polnord na podstawie ww. przepisu zwrócił się do banków z żądaniami o udostępnienie informacji dotyczących kont Romana G." - tłumaczy prokuratura.

"Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego prokurator nie jest zobligowany do informowania stron postępowania o pismach niebędących postanowieniami, kierowanych do instytucji bankowych" - czytamy. "Uzyskanie danych bankowych, których żąda prokuratura jest niezbędne do pełnego wyjaśnienia okoliczności postępowania" - stwierdza Prokuratura Regionalna w Lublinie.