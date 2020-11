Prokuratura będzie ścigać organizatorów Strajku Kobiet? "To próba zastraszania"

Śledczy apelują: nie dajcie się zastraszyć

- Traktuje to jako sygnał ostrzegawczy dla organizatorów. To jedynie ostrzeżenie, bowiem do przedstawienia komuś zarzutów, trzeba mieć mocne dane, potwierdzające, że zagrożenie istniało faktycznie. Przebieg dotychczasowych protestów na to nie wskazuje - ocenia Parchimowicz.