Prokurator krajowy degraduje śledczą ze Straży Bąkiewicza

Ramię w ramię ze skazanym za pobicie rabina

Choromańska zdobyła uprawnienia prokuratorskie w 2017 roku. Po siedmiu miesiącach pracy w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim trafiła w ramach delegacji do prestiżowej warszawskiej okręgówki, gdzie zasłynęła błyskawicznym umorzeniem politycznego śledztwa dotyczącego głosowania nad budżetem w Sali Kolumnowej Sejmu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył sędzia Igor Tuleya, zarzucając posłom Zjednoczonej Prawicy poświadczenie nieprawdy co do przebiegu obrad. Jak czytamy w raporcie prokuratorskiego stowarzyszenia Lex Super Omnia, Choromańska napisała w uzasadnieniu, że "posłowie podawali nieprawdę, ale robili to nieświadomie, czyli bez zamiaru".