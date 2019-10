Program wyborczy Lewicy na wybory 2019. Jak wyglądają obietnice Lewicy i ich plany na najbliższe 4 lata?

Jakie zapisy zawiera program Lewicy na najbliższe 4 lata? Jak będzie wyglądała Polska, kiedy to SLD, Wiosna i Lewica Razem przejmą władzę? Prezentujemy obietnice Lewicy na wybory parlamentarne 2019.

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się już w najbliższą niedzielę. Pod szyldem " Lewica " wystartują kandydaci na co dzień związani ze środowiskiem SLD , Wiosny Roberta Biedronia i Lewicy Razem. Kandydatów Lewicy znajdziemy na liście wyborczej nr 3.

Lewica podzieliła swój program na 3 części: Współpraca, Wspólnota i Wolność. Najnowsze sondaże wyborcze dają Lewicy szanse na wejście do Sejmu. Ugrupowanie może liczyć na 8 proc. poparcia.

Program wyborczy Lewicy na wybory 2019

