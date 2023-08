Program Trzeciej Drogi? Polityk PSL miał problem z odpowiedzią

Jakie są główne założenia programowe Trzeciej Drogi? W programie "Tłit" Michał Wróblewski pytał Piotra Zgorzelskiego z PSL o trzy kluczowe punkty. - Pewnie edukacja, czyli angielski dla dzieciaków i bezpłatny posiłek - odpowiedział Zgorzelski. Prowadzący przypomniał mu wtedy, że nie był to jeden z trzech pomysłów na pierwsze 100 dni po zmianie rządów. - Nie wiedziałem, że jestem na egzaminie - śmiał się wicemarszałek Sejmu. Prowadzący przypomniał, że na tej liście są m.in. godna płaca oraz odpartyjnienie państwa. - Pan mnie tutaj odpytuje z jakichś punkcików - odpowiedział na to Zgorzelski. Dziennikarz WP zwrócił wówczas uwagę, że to nie "jakieś punkciki", ale "lista wspólnych spraw" na pierwsze 100 dni po wyborach. Trzeci punkt? Gość programu myślał, że dotyczy przedsiębiorców. Dotyczył jednak kobiet i prawa aborcyjnego.