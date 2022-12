"Absurdalne". Musk odpowiada Miedwiediewowi

Musk reaguje na wpis Miedwiediewa

W propagandowym wpisie Miedwiediew stwierdził, że cena ropy wzrośnie do 150 dolarów za baryłkę, a cena gazu do 5 tys. dolarów za 1000 metrów sześciennych. Dalej stwierdził, że Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej, która następnie się rozpadnie, a euro zostanie zlikwidowane.