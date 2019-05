Prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW. Idzie silny deszcz i śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje mieszkańców województwa małopolskiego i podkarpackiego o spodziewanych w niedzielę intensywnych opadach deszczu. W dwóch innych województwach mają się z kolei pojawić śnieg i przymrozki.

Prognozuje się, że może tam spaść od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Opady śniegu spodziewane są z kolei w województwach śląskim (głównie z powiecie żywieckim i bielskim) oraz małopolskim (powiat tatrzański). Może tam spaść do 17 cm śniegu oraz pojawić się przymrozki, sięgające przy gruncie -5 st. C.

Poza tym w znacznej części kraju dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podkarpaciu do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.