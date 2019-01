Prognoza pogody na dziś - 8 stycznia. IMGW wydaje trzy rodzaje alertów. Kolejnym problemem wiatr

Pogodę nad Polską kształtować będą układy niżowe znad Skandynawii i Rosji. Pierwszy przyniesie do kraju chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Z kolei drugi, cieplejsze powietrze polarno-morskie. Wiatr będzie obniżał odczuwalną temperaturę, a w czasie opadów śniegu tworzył zamiecie i zawieje.

Wtorek upłynie pod znakiem chmur i opadów. Deszcz aktywny będzie w całym Polsce, ale najbardziej da się we znaki w województwie zachodniopomorskim. Do końca dnia może tam spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Śnieg także będzie padał na obszarze całego kraju, z czego najintensywniej na wschodzie. Warstwa pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o 5 cm.

Znać będzie dawał o sobie silny wiatr. Przeważnie będzie wahał się w porywach od 40 do 70 km/h. Na zachodnim wybrzeżu może osiągnąć on prędkość do 80 km/h, a w górach nawet do 100. Kolejny raz temperatura podzieli Polskę na dwie części. Na wschodzie słupki rtęci wskażą od -4 do -2 stopni Celsjusza, a na zachodzie termometry pokażą od 4 do 6 kresek na plusie.