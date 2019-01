Awaria ogrzewania w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy kilku dzielnic bez ciepła

Mieszkańcy kilku dzielnic Dąbrowy Górniczej spędzą noc bez ogrzewania. Doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Tauron Ciepło zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Awaria sieci ciepłowniczej dotknie mieszkańców następujących obszarów w Dąbrowie Górniczej: Centrum, Gołonóg, Łęknice, Mickiewicza, Adamieckiego. Tauron Ciepło potwierdził, że od godzin popołudniowych do późnych godzin nocnych wystąpi tam "okresowa przerwa w dostawie ciepła".

"Przerwa w dostawie ciepła spowodowana jest awarią w obrębie sieci ciepłowniczej w Dąbrowie Górniczej. Służby techniczne Tauron Ciepło prowadzą na miejscu intensywne prace związane z usunięciem awarii. Na miejscu od kilku godzin pracuje sprzęt ciężki i nasze brygady remontowe. Czynimy wszelkie starania aby skrócić czas usuwania awarii do minimum" - poinformowała firma w komunikacie na stronie.

Jedno z miejskich przedszkoli zaapelowało do rodziców, by zapewnili swoim dzieciom opiekę we własnym zakresie.