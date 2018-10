Prognoza pogody na dziś - 31 października. Ciepła i słoneczna końcówka miesiąca

W ostatni dzień października na termometrach utrzymają się wysokie temperatury. W niektórych miejscach słupki rtęci pokażą nawet 19 stopni. Poza tym w całym kraju słonecznie i bezchmurnie.

Do południa na północy i południowym-wschodzie Polski możliwy jest silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość od 30 do 55 km/h. Z czasem będzie słabnąć. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 12 do 15 kresek. Cieplej będzie wschodzie i południu Polski. Tam słupki rtęci wskażą od 16 do 19 stopni Celsjusza.