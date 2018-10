Pogoda na 1 listopada. Zanosi się na rekord ciepła

Jeszcze 10 lat temu, podczas odwiedzin grobów bliskich w dniu 1 listopada, wypadało pokazać się znajomym w nowej zimowej kurtce, płaszczu, a nawet futrze. W tym roku pogoda całkowicie zmieni zasady cmentarnej mody. Przy około 20 stopniach ciepła, przyda się najwyżej marynarka lub lekki sweter.

1 listopada może paść rekord ciepła. Mapa pokazuje anomalie temperatury wobec średniej wieloletniej (MeteoModel.pl, Fot: GFS)

Są szanse, że 1 listopada w Polsce padnie nowy rekord ciepła, dla tego zazwyczaj chłodnego miesiąca. Na wyjątkowo ciepłe prognozy pogody wskazują autorzy bloga Pogoda i Klimat.

- Wyjątkowo ciepło nadal rysuje się 1 listopada. Według modelu ALARO temperatura w Polsce ma wzrosnąć do 22.8°C, co oznacza, że przy wsparciu zjawisk fenowych (red. - ciepły wiatr) nie można wykluczyć temperatur o 1-2 stopnie wyższych, aniżeli prognozowane. Jeśli tak się stanie, to będzie to atak na rekord temperatury listopada - donosi serwis.

Ostatni raz, równie równie ciepło jak teraz, było w 1968 roku. 2 listopada w stacji meteorologicznej w Krakowie zanotowano 24 stopnie C. Jednak jak zwracają uwagę eksperci, akurat ta stacja pomiarowa znajduje się pod silnym wpływem tzw. wyspy ciepła, jaką tworzy samo miasto. Za bardziej miarodajny należałoby uznać wynik z Makowa Podhalańskiego, gdzie tego samego dnia temperatura wzrosła do 23.5°C.

Czy 1 listopada padnie rekord temperatury?

Wiele zależy od tego jak długo potrwa aktualne ocieplenie. Zawdzięczamy je dynamicznemu układowi niskiego ciśnienia o nazwie Vaia. Przemieścił się on znad basenu Morza Śródziemnego w kierunku Europy Zachodniej. Wraz z silnym wiatrem ciepło wlało się do kraju, a w południowo wschodniej Polskę zapanowały temperatury powyżej 20 stopni C.

Według Ryszarda Olędzkiego z serwisu ICM Meteo, front ciepły znacznie przyspieszył swój ruch i wyszedł nad Bałtyk. Wkrótce temperatura obniży się o kilka stopni i osiągnie już "tylko" 17, 18 stopni C. na południowym wschodzie oraz zaledwie 12-13 stopni na północnym zachodzie. Według tego scenariusza ogólnopolski rekord ciepła nie padnie.

Jak na tę porę roku i tak będzie ekstremalnie ciepło. Synoptycy podkreślają, że przełom października i listopada przyniesie duże anomalie temperatury. W porównaniu do średniej wieloletniej, będzie cieplej o 8 stopni C. Po podobnych anomaliach w kwietniu, podczas wakacji oraz we wrześniu, cały rok 2018 zapisze się w historii jako wyjątkowo ciepły.