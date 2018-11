Prognoza pogody na dziś - 28 listopada. Chłodno, ale pogodnie i słonecznie

W środę czeka nas słoneczna i pogodna aura. Mimo rozpogodzenia w całym kraju będzie chłodno. Na wschodzie i południu Polski temperatura spadnie poniżej zera. Gdzieniegdzie może nawet pojawić się śnieg.

Na przedgórzu Karpat mroźno, od -5 do -3 st. C. Na wschodzie i południu termometry w ciągu dnia wskażą od -2 do +1 stopnia Celsjusza. Z kolei na zachodzie słupki rtęci pokażą 2-3 kreski. Wiatr słaby i umiarkowany. Do południa możliwe mgła, która będzie ograniczać widoczność do 300 metrów. Pojawi się też szadź.