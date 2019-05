Prognoza pogody na dziś - 19 maja. Gdzie jest burza? Idą nawałnice z gradem

Pogoda znów może sprawić nam kłopoty. Niedzielne popołudnie przyniesie gwałtowne burze z gradem niemal w całej Polsce. IMGW wydał alerty, a synoptycy ostrzegają przed lokalnymi nawałnicami.

Pogodę w Polsce kształtuje zatoka niżowa znad Niemiec. Z południa wciąż napływają ciepłe i wilgotne masy powietrza, co sprawi, że w ciągu dnia w całym kraju tworzyć się będą mocno wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus. To one przynoszą deszcz i burze. Przed godz. 9 grzmiało i błyskało już w okolicach Leszna w Wielkopolsce.

Uwaga! Najgwałtowniejsze, popołudniowe burze z intensywnym, ulewnym deszczem, gradem oraz z porywistym wiatrem do 80 km/h spodziewane są na północy, wschodzie, w centrum oraz w pasie gór i przedgórza (od Sudetów przez Beskidy i Tatry po Bieszczady) - alarmują w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Lokalnie gwałtowne burze mogą nawet przyjmować charakter krótkotrwałych nawałnic. W piątek podczas burzy w okolicach Dobrego Miasta w woj. warmińsko-mazurskim przeszła trąba powietrzna.