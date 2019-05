Zima wróciła do Zakopanego. Szlaki pokryte śniegiem, zagrożenie lawinowe w Tatrach

W Zakopanem zrobiło się biało. Meteorolodzy zapowiadają w najbliższych godzinach deszcz i śnieg. Szlaki pokryte są kilkucentymetrową warstwą puchu. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Utrudnieniem jest niski pułap chmur, który ogranicza widoczność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń - ostrzega w komunikacie TNP. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Alert jest ważny do wtorku do godz. 17.30.