Prognoza pogody. Drastycznie spadnie temperatura i sypnie śniegiem

Do środy będzie raczej pogodnie i na przeważającym obszarze Polski bez opadów. Śnieg lekko poprószy na południu. Za to od piątku w górach może dosypać nawet 20 centymetrów śniegu. Czekają nas też prawdziwe mrozy, nawet poniżej -20 stopni.

W przyszłym tygodniu z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Do czwartku termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od (-7) do (-1) st. C, nieco cieplej będzie tylko na zachodzie, gdzie termometry dobiją do (0) – (+1) st. C.

Natomiast od piątku do niedzieli włącznie termometry w ciągu dnia wskażą od (-14) – (-10) st. C na wschodzie do (-6) – (-4) st. C na zachodzie. Jeszcze mroźniej będzie w nocy, kiedy to temperatura na wschodzie spadnie poniżej (-15) st. C, a w Beskidach, Tatrach i w Bieszczadach termometry wskażą nawet poniżej (-20) st. C.