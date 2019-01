Pogoda Zakopane - niedziela 20 stycznia. Skoki narciarskie przy niewielkim mrozie

Pogoda Zakopane – niewielki mróz i poranne opady śniegu. Skoki narciarskie z wiatrem wiejącym z siłą około 2 m/s.

Pogoda Zakopane – ciepłe niedzielne popołudnie

Pogoda w Zakopanem zacznie się od niewielkiego mrozu. Około godziny 8 termometry wskażą -7 st. C. Z każdą kolejną godziną temperatura będzie rosła. Pogoda popołudniu zachęci do spacerowania. Między godziną 12 a 15 odnotujemy około -3 st. C. Jednak temperatura odczuwalna może być nieco niższa za sprawą wiatru wiejącego z prędkością ok. 8km/h. Bliżej wieczoru na zewnątrz będzie robiło się coraz chłodniej. O godzinie 21 termometry mogą wskazać -8 st. C.