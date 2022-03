Prognoza pogody dla Polski. Czeka nas fantastyczna pogoda, a potem uderzy dynamiczne ochłodzenie

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna. W części północno-wschodniej kraju możliwe są mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na południowym wschodzie i wschodzie, minus 2 w centrum, do zera - plus 2 stopni nad morzem. W rejonach podgórskich temperatura lokalnie może spaść do minus 6-8 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.