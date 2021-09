Prof. Zoll krytycznie o wniosku premiera do TK. "Nieporozumienie"

- To jest bardzo dobry pomysł. Moim zdaniem to musi iść w tym kierunku, żeby była zgoda 2/3 posłów w Sejmie, ale też 2/3 senatorów w Senacie. Wydaje mi się, że to jest ważne zabezpieczenie przed jakimiś niezupełnie rozsądnymi pomysłami. Dzisiejsza możliwość opuszczenia UE jest za łatwa - powiedział prof. Andrzej Zoll.