Konstytucja do zmiany? Morawiecki reaguje na propozycję Tuska

Podkreślił, że "jeśli się chce bronić praw mniejszości, to trzeba mieć większość". - I przestać obrażać obecną większość. Trzeba uznać, że Polacy w niektórych sprawach uważają inaczej niż poseł Sterczewski. Jeśli chce się rządzić Polakami, to trzeba zmienić ich opinię. Na ich zmianę Platforma - w moim przekonaniu - nie ma czasu, ani ochoty, więc próbuje się dostosować do nastrojów społecznych - uważa Migalski.