Wystąpienie Tuska. PiS krytykuje, opozycja milczy

W pozytywnym tonie wypowiedział się mec. Roman Giertych. Jego zdaniem, wystąpienie Tuska postawiło PiS w trudnym położeniu. "Zgodzą się na poprawkę do Konstytucji, to pokażą sprawczość Tuska. Nie zgodzą się, to pokażą intencję wyjścia z UE" – napisał na Twitterze.