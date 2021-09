Tusk wbija szpilę Morawieckiemu. Przypomina słowa o chlebie

- To pytanie było proste i jest ważne także w Płońsku (…). "Co macie zamiar zrobić, żeby przede wszystkim młodzi ludzie nie opuszczali małego polskiego miasta"? (…) Ja odpowiedziałem to, co mi leżało na sercu, że trzeba kochać tą własną małą ojczyznę, ale słyszałem, że to przecież nie jest odpowiedź na to pytanie – stwierdził przewodniczący PO.