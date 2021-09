Joachim Brudziński tłumaczy Marka Suskiego. "Słowa go poniosły"

- Co do wypowiedzi pana posła Marka Suskiego, to on sam stwierdził, że te słowa go troszeczkę poniosły, że nie są to słowa o żadnym poważnym ciężarze politycznym – skomentował europoseł PiS. - Są to słowa bardzo emocjonalne, a przede wszystkim nieoddające rzeczywistości – dodał.