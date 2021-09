Kościół nie współpracuje z komisją ds. pedofilii? Ks. Studnicki: Chcemy wskazania podstawy prawnej

- Oczywiście, że tak. Po pierwsze, jako przełożony kościelny miał obowiązek rozpoczęcia postępowanie kościelne. Po drugie, ponieważ zarzut dotyczył zmuszania do współżycia seksualnego, to się nadawało do zgłoszenia do organów ścigania. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to w tamtych czasach nie było standardem - przyznał ks. Studnicki.