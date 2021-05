Prof. Tomasz Nałęcz: Przemysław Czarnek miałby u mnie poprawkę

Polityki słów krytyki nie szczędził dawno niewidziany w mediach prof. Tomasz Nałęcz. - Gdyby pan Czarnek był moim studentem, to odesłałbym go do poprawki. On może mieć swój prywatny pogląd na Unię Europejską. Natomiast ten fałszywy pogląd wpleść do programu i uczynić go jego elementem to absurd.