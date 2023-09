Prof. Ruchniewicz: Antyniemiecka retoryka PiS jest bez sensu. Ośmiesza Polskę

Po naszej akcesji do UE konieczne stało się sprecyzowania programu współpracy w nowej sytuacji. Proszę przypomnieć sobie konsultacje rządowe w 2011 roku, kiedy to ustalono prawie 200-punktową agendę do realizacji przez ministerstwa polskie i niemieckie. Dzisiaj nikt o tym nie pamięta. Była to jedna z pierwszych prób wyznaczenia konkretnych zadań i ich realizacji na najbliższe dekady XXI w. Uczyniono to w 20. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku. Zrealizowanie tej obszernej agendy się nie udało, ale sam fakt przygotowania takiego dokumentu wart jest wspomnienia.