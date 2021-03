Prof. Robert Flisiak i Michał Kuczmierowski gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie?

Politycy PiS czy z rządu mówią - wprowadzimy kolejne obostrzenia, zakaz przemieszczania się czy stan nadzwyczajny, jeśli takie będą rekomendacje Rady Medycznej przy premierze. Prof. Flisiak jest członkiem tej rady - co rekomenduje w tych konkretnych sprawach?

Rząd ogłosił zmiany w Narodowym Programie Szczepień - więcej zawodów medycznych będzie kwalifikowało do szczepień i będzie mogło je przeprowadzać w bardzo wielu miejscach np. w zakładach pracy. Czy to ruchy w dobrym kierunku? W jaki sposób będzie to wszystko realizowane?