Prof. Krzysztof Simon wyraził opinię o ministrze zdrowia Adamie Niedzielskim

Prof. Krzysztof Simon ocenił w programie "Newsroom" WP, że minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk sprawdzili się przy organizacji programu szczepień. - Robią wszystko, co można w tak skomplikowanym układzie i warunkach. Nie wszystko wychodzi, ale to chyba nie jest powodem do dymisji - mówił w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem przedstawiciel Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze. Pytany o możliwość "otwarcia" szczepień dla wszystkich, prof. Simon zauważył, że najpierw konieczne jest zaszczepienie starszych, chorujących np. na cukrzycę, bo są to osoby szczególnie narażone na zakażenie. - Ryzyko zgonu jest ogromne, niemal 20 proc. przy cukrzycy z powikłaniami u pacjenta w wieku 70 lat - powiedział prof. Krzysztof Simon.

Rozwiń