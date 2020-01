Prof. Krystian Markiewicz: nie jesteśmy kosmitami, kastą, komuchami, zdrajcami czy złodziejami

- Sędzia czy prokurator nie może mieć postawy służebnej wobec żadnych polityków - mówił prof. Krystian Markiewicz na zakończenie "Marszu Tysiąc Tóg". Prezes stowarzyszenia "Iustitia" ostrzegał przed "zamykaniem ust prawnikom przez władze".

- Marsz się zakończył, ale nie zakończyła się nasza droga do przywrócenia praworządności. Marsz przebiegał w milczeniu, ale my milczeć nie zamierzamy - mówił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia", przypominając, że hasłem protestu przeciwko zmianom PiS było "Prawo do niezawisłości i prawo do Europy".