Wideo Najnowsze antoni macierewicz + 2 antoni dudekJarosław Kaczyński oprac. Karolina Kołodziejczyk 36 min. temu Prof. Antoni Dudek o raporcie podkomisji smoleńskiej. Pytanie do Kaczyńskiego i Macierewicza Historyk i politolog prof. Antoni Dudek był pytany w programie specjalnym WP o katastrofę smoleńską. Według niego polska polityka po 10 kwietnia... Rozwiń Mówi pan że to miał być taki dzień … Rozwiń Transkrypcja: Mówi pan że to miał być taki dzień nad którym się zastanawiali się czy będzie likwidował podziały No niestety tak się chyba zdarzyło że ten lot skończył się tragicznie wywołał podziały i to jeszcze mocniejsze chociaż zupełnie gdzie indziej bo w Polsce No niestety tak rzeczywiście bardzo nad tym ubolewam ale twierdzą że Polska polityka po katastrofie smoleńskiej stała się jeszcze bardziej toksyczny jeszcze bardziej Powiedziałbym Zawistna przyczepiona nienawiścią bardzo źle że tak się stało Ale co konkretnie ludzie którzy ponoszą za to odpowiedzialności Lee jako socjologia ja tak naprawdę jestem historykiem i powiem to po prostu historycy to ocenią i będzie to bardzo surowa ocena dla tych ludzi którzy moim po części z powodów chciałbym jednak cynicznych wykorzystali tą katastrofę dla własnych interesów politycznych więc ta cena będzie naprawdę po prostu on będą rozliczenie za panie profesorze A kogo ma pan na myśli jako tych których historia oceni jako w innych tych podziałów ja tylko powiem że Michał Kamiński w programie twój Wirtualnej Polsce faktycznie mówił że nie tylko nie nauczyliśmy się zbyt wiele jest podzielona ale są agresorzy atakowani oczywiście jest tak że wiemy kto był agresorem bezpośrednio po katastrofie prawo i zaczęło formułować niezwykle ciężki oskarżenia pod adresem rządu Donalda Tuska i żeby była jasność ja uważam że rządu Donalda Tuska bardzo wiele rzeczy zrobił zwłaszcza po katastrofie na przykład Zgoda bez automatyczna zgoda na oddanie śledztwa stronie rosyjskiej ale także na choćby te błędy związane z nie sprawdzeniem jednak rosyjska by dokładnie zidentyfikowała szczątki to wszystko to jest prawda To wszystko jest prawda to rzeczywiście uszczelek błędów popełnionych rzecz w tym że nie na tym się Prawo i Sprawiedliwość tylko na sugerowanie że doszło do spisku zamachu na mnożeniu jakieś zupełnie horrendalnych oskarżeń na których Prawo i Sprawiedliwość przez wiele do chałupek kapitał polityczny i też Mówiąc szczerze jako partia która była wtedy po serii przegranych wyborów zbudowana komitologia wokół tej katastrofy która pozwoliła tej partii kilka najtrudniejszych lat a ostatecznie doprowadziła ją do władzy po czym No dzisiaj mamy już w tej chwili niedługo będzie 5 lat Jaka partia rządzi wydano olbrzymie środki publiczne na zbadanie wszystkich okoliczności tej katastrofy i ja się spodziewałem że dzisiaj na 100 dzień w którym w końcu pan Macierewicz bo to on jest tutaj głównym architektem tego nie waham się tego użyć że ogłosił swój słynny raport żebyśmy się mogli dowiedzieć w końcu na co poszły nasze publiczne pieniądze na te wszystkie badania tej komisję na wersję ekspertyzy zleca za granicą tymczasem o dziwo tego raportu pan Macierewicz 2 dni czy 3 dni temu byłeś może jednak z jakiś powodów związanych z chemią i ogłoś No przepraszam bardzo ale co ma do tego ja tego kompletnie nie rozumiem To był dzisiaj właśnie miał być dzień w którym w dochodzeniu do prawdy o którym prezes Kaczyński mówił przez lata na kolejnych miesięcznik ach miesiąc nocach miało się zakończyć poznać tą prawdę to ja się pytam Jak obywatele tego kraju który stracił katastrofy smoleńskiej w wielu ludzi w tym własnego szefa prezesa IPN im Janusza kurtyki mojego ówczesnego przełożonego gdzie gdzie jest ta prawda panie Kaczyński panie Macierewicz Pokażcie ją nie ma tej prawdy najwyraźniej ona jest ten raport prawdopodobnie też moja hipoteza jest kompromitujący że prezes Kaczyński uznał że nie można go ujawnić dzisiaj bo ja nie potrafię ginekologicznego wyjaśnienia przyczyn dla których to Nie nastąpiło dzisiaj zrozumieć bo co Kwiaty które widzieliśmy o kwiaty można złożyć w jedną kwiaty składać Ale gdzie jest ten raport