Prof. Antoni Dudek: Czeka nas bankructwo Polski

- To było do przewidzenia, że PiS posłuży się sprawdzoną w 2015 roku metodą, która otworzyła mu drogę do władzy. Podejrzewałem, że dojdzie do licytacji ze strony opozycyjnych ugrupowań. To jest klasyczna populistyczna narracja. Ona będzie trwała do całkowitego zbankrutowania Polski - ostrzega przed 800 plus gość programu WP "Didaskalia", prof. Antoni Dudek.