Zaorski: "Polska oczkiem w głowie Amerykanów"

Gość WP podkreślił, że "w mediach krąży kilka błędnych paradygmatów dot. rywalizacji między Chinami i USA". - Jednym z nich była krążąca 7 lat temu informacja o tym, że Chińczycy mają papiery skarbowe USA i jeśli rzucą je na rynek, to Stany Zjednoczone pękną jak bańka mydlana, co okazało się głupotą, bo Amerykanie zawsze mają drukarkę i mogą zasypać ten problem. To jest problem Chińczyków, że tyle pożyczyli, a nie - Amerykanów. Kolejne paradygmaty, które myślę, że będą upadały, to jest ten wieli bum w Chinach, uważam, że łańcuchy dostaw się zmienią i Ameryka Południowa zacznie więcej znaczyć - zaznaczył.