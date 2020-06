Proboszcz z Powązek odchodzi na emeryturę. To on wpuścił prezesa PiS na cmentarz

"Ks. Marek Gałęziewski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta. Zastąpi go ks. Jacek Laskowski, dotychczasowy rezydent w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim i rejonowy wizytator nauczania religii oraz rejonowy duszpasterz młodzieży, mianowany proboszczem parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim" - informuje Archidiecezjalne Centrum Informacji. W sumie siedem parafii Archidiecezji Warszawskich będzie miało nowych proboszczów.

- Ksiądz proboszcz przechodzi na emeryturę, bowiem ukończył 70 lat. Nowy proboszcz obejmie funkcję pod koniec czerwca. Do tego czasu ks. Marek Gałęziewski będzie przekazywał swojemu następcy sprawy organizacyjno-administracyjne związane z cmentarzem - mówi Wirtualnej Polsce Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, ks. Przemysław Śliwiński.

Proboszcz odchodzi. Archidiecezja wyjaśnia

- Przejście na emeryturę nie ma związku z sytuacją 10 kwietnia. To wydarzenie nie miało wpływu na zakończenie posługi proboszcza - mówi rzecznik.

Jego zdaniem, ksiądz Gałęziewski w pierwszej chwili zachował się w tamtej sytuacji odpowiedzialnie. - Najpierw zarząd cmentarza w trosce o bezpieczeństwo zadecydował o zamknięciu nekropolii, mimo że nie zobowiązywała do tego ustawa. Otworzył cmentarz 10 kwietnia, bowiem zgłosiły się do proboszcza organizatorzy uroczystości rocznicowych. Nie chcę tłumaczyć jego decyzji. Sam uważam, że wszyscy powinniśmy być w równym stopniu odpowiedzialni, jeżeli chodzi o koronawirusa - mówi ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej.

Jak przypomina, decyzja o otwarciu cmentarza była autonomiczną decyzją zarządu nekropolii. - To nie była decyzja archidiecezji. Proboszcz parafii, który sam decydował o zamknięciu cmentarza, miał naprawdę trudny dylemat. Jeśli dzwonią najwyższe czynniki państwowe i gdy chodzi o rocznicę katastrofy smoleńskiej, księdzu po prostu trudno było powiedzieć "nie” - przekonuje nas rzecznik.

- Ale to wydarzenie pokazało, że władza może więcej niż zwykły obywatel. Inne osoby, które chciały wejść wtedy na teren cmentarza, już nie zostały wpuszczone - dopytujemy.

- Zgadzam się z panem. Zabrakło myślenia o odpowiedzialności nas wszystkich. Pamiętajmy, że to był taki czas, kiedy wszyscy byliśmy adresatami apeli, żeby być odpowiedzialnymi. Żeby nie wychodzić z domu, żeby nie wychodzić bez maseczki, żeby nie pojawiać się w miejscach publicznych. Wzajemny przykład, właśnie wtedy, był potrzebny, o czym zresztą przekonała reakcja dużej części społeczeństwa. Pandemia naprawdę zagraża naszemu zdrowiu i życiu - mówi rzecznik abp metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza.

Wizyta na cmentarzu. PiS broni prezesa

- Okazuje się, że bez rocznicy, bez trybu, jest jeden człowiek w Polsce, który może pójść wszędzie, zrobić wszystko. Kompletnie go nie obchodzą restrykcje, nie obchodzi go tak naprawdę zdrowie ludzi. Strasznie to jest irytujące - stwierdziła Nowacka w TVN24.