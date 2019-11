WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Próbna matura 2019 przedmioty dodatkowe z Operonem. Odpowiedzi i pytania W piątek 22 listopada licealiści w całej Polsce podeszli do czwartej próbnej matury z Operonem. Podajemy odpowiedzi i pytania z próbnego egzaminu dojrzałości z przedmiotów dodatkowych. Biologia, chemia, geografia, WOS, historia, fizyka z astronomią. Próbna matura 2019 przedmioty dodatkowe z Operonem. Odpowiedzi i pytania. Biologia, chemia, geografia, WOS, historia, fizyka z astronomią. Próbna matura z przedmiotów dodatkowych z Operonem. Odpowiedzi i pytania W piątek uczniowie w całej Polsce przez 180 minut pisali próbną maturę z przedmiotów dodatkowych: biologii, chemii, geografii, WOS, historii, fizyki z astronomią. Modelowe odpowiedzi na pytania z próbnej matury z przedmiotów dodatkowych znajdziesz tutaj. Próbna matura 2019 z Operonem. Zadania z biologii Uczniowie, którzy pisali maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, musieli między innymi wyjaśnić, dlaczego osmoza jest przykładem transportu biernego, a także opisać różnicę w budowie zewnętrznej i wewnętrznej błony mitochondrialnej. Na podstawie krótkiego tekstu odpowiadali na pytanie o sposoby przystosowania roślin do wiatropylności. W zadaniu 12.1 musieli podkreślić nazwy zwierząt ektotermicznych ze zbioru, w którym znalazły się: salamandra plamista, jaszczurka zwinka, mysz polna, żaba zielona, konik morski, czapla biała, królik europejski. W zadaniu 21 odpowiadali na pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwsze dziecko kobiety o kręconych, ciemnych włosach i mężczyzny o jasnych, prostych włosach będzie dziewczynką o jasnych, kręconych włosach. Próbna matura 2019 z Operonem. Zadania z chemii Na próbnej maturze z chemii licealiści mierzyli się między innymi z pytaniami o wzór elektronowy kwasu borowego, wzór elektronowy anionu boranowego. Ze zbioru pierwiastków: Li, Mg, Cr, Cu, Au, Al, musieli wybrać te, które ulegają procesowi pasywacji. Musieli też ułożyć równanie reakcji powstawania tristearynianu glicerolu z glicerolu i kwasu stearynowego. Próbna matura 2019 z Operonem. Historia Licealiści zainteresowani próbnym egzaminem z historii odpowiadali na pytania o znaczenie walk z Hunami dla upadku cesarstwa rzymskiego i przyczyny wynalezienia parostatku oraz tramwaju parowego. Musieli też przeanalizować treść ulotki opozycji demokratycznej z czasów PRL. W dłuższym zadaniu otwartym nr 26 mieli do wyboru pięć różnych tematów do opracowania: Charakterystyka architektury starożytnego Rzymu

Analiza wpływu rozbicia dzielnicowego na rozwój gospodarczy Polski

Opis sytuacji wyznaniowej Polski w XVI wieku

Ocena znaczenia ideologii liberalnej dla zjednoczenia Niemiec

Ocena wpływu plebiscytów na kształt granic międzywojennej Polski. Próbna matura 2019 z Operonem. Wiedza o społeczeństwie Próbna matura z wiedzy o społeczeństwie obejmowała pytania o skutki przyjęcia przez Polskę Deklaracji Bolońskiej czy nazwę i mechanizm zjawiska przeciwstawnego do inflacji. Licealiści musieli wskazać, do jakich organizacji międzynarodowych należą państwa sąsiadujące z Polską. Uczniowie mieli do wyboru trzy różne tematy wypracowania: realizacja zasad suwerenności narodu, przedstawicielstwa, podziału władz oraz pluralizmu politycznego w Konstytucji RP z 1997 roku

działania podejmowane w XXI wieku przez organizacje pozarządowe na rzecz ochrony czterech praw i wolności człowieka I generacji

działania podejmowane w XXI wieku przez organizacje pozarządowe na rzecz ochrony czterech praw i wolności człowieka I generacji

obecne bezpieczeństwo międzynarodowe Polski. Próbna matura 2019 z Operonem. Fizyka z astronomią i geografia Na próbnej maturze z fizyki z astronomią uczniowie napotkali pytania o to, ile czasu potrzebuje światło wyemitowane przez Słońce, by dotrzeć do planetoidy Ultima Thule. Musieli też obliczyć, jak długo trwa rok i prędkość orbitalna na tym ciele niebieskim. W zadaniu 16.1 mieli podać, jaką moc wydziela 1 cm sześcienny polonu 210, a w zadaniu 16.4 – objaśnić, dlaczego izotopy pierwiastków promieniotwórczych nadawałaby się do napędzania statku kosmicznego. Uczniowie, którzy przystąpili do próbnej matury z geografii, musieli obliczyć różnicę czasu słonecznego między dwoma punktami na załączonej mapie. W zadaniu 23 musieli podać trzy przyczyny podziału Sudanu na dwa państwa, a w zadaniu 25.2 – obliczyć współczynnik przyrost naturalnego w Polsce w 1991 r.