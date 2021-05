Problemy ze snem. Kobiety umierają częściej niż mężczyźni

Przebudzenie ze snu jest częścią zdolności organizmu do reagowania na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, takie jak hałas, ból, temperatura i światło. Zjawisko to postanowili zbadać naukowcy z University of Adelaide w Australii. W tym celu przeprowadzili badania na grupie 8 000 osób, które dotyczyły "nieświadomego przebudzenia" w nocy.