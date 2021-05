Koronawirus. Pierwszy region pokonał epidemię? Zero przypadków przez cały tydzień

Powiat kolneński stał się pierwszym regionem w Polsce, gdzie po trzeciej fali koronawirusa odnotowano zero zakażeń w ciągu 7 dni. Przypomnijmy, że to kluczowy wskaźnik, którym posługuje się Ministerstwo Zdrowia. Informację o Kolnie wychwycił i podał w mediach społecznościowych Michał Rogalski , niezależny analityk danych o epidemii.

Kolno. Pierwszy region bez przypadku zakażenia koronawirusem

Burmistrz miasta Kolno Andrzej Duda w rozmowie z WP nie kryje emocji: - Bardzo się cieszę. To szansa na szybki powrót do normalności. W naszej niewielkiej społeczności rozegrało się wiele dramatów. Chyba to wpłynęło na odpowiedzialność mieszkańców, stosowanie się do obostrzeń nawet tych, którzy wcześniej byli sceptykami i nie wierzyli w epidemię - komentuje burmistrz Duda.