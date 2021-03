Niemieckie media o polskim "proroku pandemicznym"

Korespondent gazety Philipp Fritz stwierdza, że w żadnym innym kraju UE dane o zakażeniach koronawirusem "nie są tak nieprzejrzyste, jak w Polsce". I przypomina, że w listopadzie ubiegłego roku rząd musiał skorygować na plus swoje statystyki dotyczące nowych przypadków o 22 tysiące, co zostało ostro skrytykowane przez opozycję.

Zawstydził rząd zza domowego biurka

Masowe testy na koronawirusa w Polsce? Nieoczywista odpowiedź specjalistki

"Ludzie potrzebują wiarygodnych danych"

"Rogalski wypełnia lukę, którą zostawiły polskie władze. Prawie nigdzie w Europie nie przeprowadza się dotąd tak mało testów na koronawirusa, jak w Polsce. Czasami jest to mniej niż jeden test na tysiąc mieszkańców. Dopiero od końca lutego centra testowe wyraźnie nadrabiają. Ale 30 procent przeprowadzonych testów daje pozytywny wynik, a to może wskazywać na wysoką ukrytą liczbę (zachorowań). Ponadto od początku pandemii nadmierna śmiertelność nie jest w żadnym innym kraju UE tak wysoka, jak w Polsce" – pisze Fritz, powołując się na dane Eurostatu. Jak dodaje, eksperci zakładają, że rzeczywista liczba zakażeń w Polsce jest od pięciu do dziesięciu razy wyższa, niż wynika ze statystyk.

"Myślę, że ważne jest, by codziennie udostępniać wiarygodne liczby" – mówi Rogalski, cytowany przez "Die Welt". "Ludzie w naszym kraju potrzebują orientacji, chociażby po to, by wiedzieć, do którego regionu mogą pojechać albo jak duże jest ryzyko zakażenia się, jeżeli odwiedzają bliskich" – dodaje. Swoją pracę określa zaś "zaangażowaniem obywatelskim" i zaznacza, że w zbieraniu danych pomaga mu grupa wolontariuszy.