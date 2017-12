Problemy z lekarzami. W nowym roku pacjentów czekają zmiany

Według piątkowych dzienników nowy rok w służbie zdrowia przyniesie wiele zmian. "Rzeczpospolita" pisze, że "paraliż ogarnia szpitale", a "Gazeta Wyborcza" informuje o tysiącach pacjentów, którzy mogą stracić dostęp do swoich lekarzy specjalistów.



"Rzeczpospolita", która poświęca problemowi kilka stron, stwierdza, że brak lekarzy jest odczuwalny w całej Polsce, a może być jeszcze gorzej. Po nowym roku zakończy się okres wypowiedzenia klauzuli opt-out, które pozwalają lekarzom na prace powyżej 48 godzin w tygodniu. Według ministerstwa zdrowia zrobiło to 3528 lekarzy, w tym 1877 rezydentów, a według Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zrobiło to o tysiąc lekarzy więcej. W rejestrze Naczelnej Rady Lekarskiej jest 23062 lekarzy, którzy pracują w szpitalach.

Jeden lekarz na kilka oddziałów

Ministerstwo zdrowia zmienia kryteria konkursów

"Gazeta Wyborcza", również na swojej pierwszej stronie, ostrzega, że pacjenci stracą dostęp do lekarzy specjalistów. Ministerstwo zdrowia wprowadza zmiany, bo stwierdziło, że Polacy zbyt często korzystają z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wiceszef sejmowej komisji zdrowia Andrzej Sośnierz (PiS) mówi gazecie, że powinno się to robić stopniowo, a nie przez nagłe odcięcie chorych od lekarzy.

Na czym polega zmiana? Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", z analiz NFZ wynika, że tam gdzie łatwo dostać się do lekarza specjalisty pacjenci chętniej do nich chodzą. Dlatego, zdaniem gazety, Konstanty Radziwiłł chce to zmienić. Jednym z kroków są nowe kryteria oceny w konkursach na poradnie specjalistyczne. Projekt rozporządzenia zakłada, że najwięcej punktów dostaną placówki zatrudniające lekarzy, kształcące nowych specjalistów i mające drogi sprzęt. To premiuje poradnie przy szpitalach, ale te mogą nie być w stanie od razu przyjąć wszystkich pacjentów.