"Duchowe uzdrawianie" będzie refundowane? Wiceminister zdrowia spotkała się z uzdrowicielami

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko tuż przed świętami spotkała się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli. - Prowadziliśmy rozmowy o wprowadzeniu duchowego uzdrawiania, jako oficjalnej metody leczenia refundowanej przez NFZ - mówi nam członkini zarządu PSDU Bogumiła Kubalańca.

Szczurek-Żelazko zapoznała się z metodami leczenia promowanymi przez duchowym uzdrowicieli. Na czym one polegają? - Wspomagamy tradycyjne leczenie boską energią pobieraną z kosmosu. Ta energia przepływa przez uzdrowiciela, jak przez kanał i przy pomocy jego dłoni trafia do pacjenta - wyjaśnia Bogumiła Kubalańca. Podkreśla też: - My nie jesteśmy oszołomami. Nie chcemy zastępować zwyczajnych lekarzy, chcemy im tylko pomóc. Takie metody są stosowane w wielu krajach, tylko w Polsce tak wielu ludzi jest w stosunku do nich uprzedzonych.