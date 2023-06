Śnięty problem w Odrze. Chodzi o blisko sto kilogramów ryb

Prezes dodał, że na razie nie ma powodu, by mówić o katastrofie na Odrze, gdyż jest to naturalna sytuacja. - Nie wybiegajmy tak daleko w przód, na dzisiaj o złotej aldze nie słychać. To typowy, punktowy objaw. Jeśli pojawiłaby się alga czy jakieś zanieczyszczenie rzeki, to występowałoby to w różnych miejscach, a nie tylko w jednym - zaznaczył prezes spółdzielni.