Kościół zaprasza osoby LGBT+. Niezwykła inicjatywa we Wrocławiu

Chociaż może się wydawać, że jest to inicjatywa parafii rzymskokatolickiej, to tak naprawdę jest to inicjatywa kościoła ewangelicko-augsburskiego. Luteranie z parafii Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 chcą w sobotę przyjąć wszystkich, którzy czują się dyskryminowani i wykluczeni. Duchowni będą modlić się w ich intencji o godzinie 12.00, a wcześniej od godz. 10.00 kościół zaprasza na drzwi otwarte.